Череповецкая «Северянка» одержала победу над «Тюмень-ТюмГУ»

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Вологда, 8 апреля. Череповецкая «Северянка» одержала победу над командой из Тюмени в ранге нового чемпиона в Высшей лиге «А».

Как передает «35медиа», череповецкая команда «Северянка» разгромила «Тюмень-ТюмГУ» со счетом 3:0. в первом периоде победительницы доминировали на паркете со счетом 25:17. Во втором и третьем ситуация не изменилась — счет составил 25:17 и 25:18 соответственно. Повторный матч состоится в воскресенье, 8 апреля.

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