ЧП в Вологодской области: 700 кубов пиломатериалов сгорело в Соколе

В закладки

Вологда, 8 апреля. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Вологодской области: загорелась пилорама в Соколе.

Как передает ИА «Вологда Регион», серьезный пожар произошел в воскресенье, 8 апреля, на улице Овражной. Сообщение о возгорании на пилораме поступило на пульт дежурного около 00:27 часов ночи.

«Поскольку пожарная часть находится в трех километрах от места происшествия, пожарные приехали достаточно быстро — через четыре минуты. Справиться с огнем удалось в 1:46», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Вологодской области Анатолий Сапожков.

Причиной возгорания, по оценке специалистов, является поджог. Площадь пожара составила 200 метров, сгорело около 700 кубометров пиломатериалов, 300 кубов повреждены. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лица, причастные к поджогу.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.