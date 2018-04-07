В Вологодской области нашли пропавшего 13-летнего подростка

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Вологда, 7 апреля. Пропавшего в Вологде 13-летнего подростка обнаружили спустя три дня. Мальчик исчез 4 апреля, его разыскивали волонтеры.

Школьник ушел из дома и пропал, родители не смогли отыскать его и обратились в полицию. Подростка обнаружили утром 7 апреля живым и здоровым, после публикации в соцсетях информации о его поисках.

Очевидцы рассказали, что видели мальчика в центре Вологды. После разговора с поисковиками он сам вернулся домой.

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