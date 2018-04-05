Четыре ведущих игрока подписали новые контракты с череповецким ХК «Северсталь»

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Вологда, 5 апреля. Трудовые отношения с хоккейным клубом «Северсталь» в Вологодской области продлили четыре ведущих игрока.

Как передает «Вологда Регион», защитники Валерий Васильев и Станислав Калашников, нападающие Сергей Монахов и Александр Щербина заключили контракт с череповецким хоккейным клубом «Северсталь».

Отметим, защитники Валерий Васильев выступал за столичный «Спартак», нижегородское «Торпедо», омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Станислав Калашников играл за «Югру», «Нефтехимик», «Авангард», нижегородское «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург». Александр Щербина выступал в КХЛ за питерский СКА и подмосковный «Витязь». Сергей Монахов дебютировал в хоккейном клубе «Северсталь».

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