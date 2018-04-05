Конкурс «Ученик года-2018» проходит в Вологде

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Вологда, 5 апреля. Старшеклассников Вологды приглашают принять участие в конкурсе «Ученик года-2018».

Как передает «Онлайн Вологда», 16 апреля стартует конкурс под названием «Ученик года-2018». К участию приглашаются ученики старших классов, которые имеют в дневнике оценки «четыре» и «пять», также участвуют активно в жизни школы и города. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 15 апреля в органы школьного ученического самоуправления, после чего учреждение выдвинет кандидатуру.

Организатором конкурса выступил молодежный центр «ГОР.СОМ 35». Планируется, что финал проведут состоится не позднее 30 апреля.

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