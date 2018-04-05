Около ста миллионов рублей направят на строительство спорткомплексов в Череповце

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Череповец, 5 апреля. Новые спортивные комплексы построят в каждом районе Череповца. Соответствующее заявление сделал сегодня губернатор Олег Кувшинников во время торжественного мероприятия по подведению итогов выбора президента во Дворце металлургов.

Как передает «cherinfo», новые спортивные центры появятся в каждом районе Череповца. Олег Кувшинников отметил:

«Каждый третий житель Череповца занимается спортом. Я принял решение подарить четыре физкультурно-оздоровительных центра, которые будут построены в каждом районе города. На эти цели будет направлено 100 миллионов рублей».

Свыше трех с половиной миллиардов рублей из областного бюджета направят на нужды Череповца в ближайшие два года. На полученные деньги планируется завершить ремонт детсадов в Индустриальном районе, построить два новых детских сада в Зашекснинском районе, достроить школу в 112-ом микрорайоне, завершить ремонт соматического корпуса областной больницы №2.

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