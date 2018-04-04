В Вологодской области на восьмилетнего ребенка упала наледь

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Вологда, 4 апреля. Ледяная глыба обрушилась на восьмилетнего мальчика в поселке Вологодской области.

Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, в вечернее время суток в поселке Шулма: кусок наледи упал на голову восьмилетнего мальчика с крыши дома, расположенного на улице Центральной.

На место несчастного случая незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи, которые диагностировали у пострадавшего ребенка множественные травмы и госпитализировали его в медицинское учреждение. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого автомобилиста произошло в Череповце: отечественная машина влетела в бетонный блок.

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