В Вологодской области на восьмилетнего ребенка упала наледь
Вологда, 4 апреля. Ледяная глыба обрушилась на восьмилетнего мальчика в поселке Вологодской области.
Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, в вечернее время суток в поселке Шулма: кусок наледи упал на голову восьмилетнего мальчика с крыши дома, расположенного на улице Центральной.
На место несчастного случая незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи, которые диагностировали у пострадавшего ребенка множественные травмы и госпитализировали его в медицинское учреждение. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого автомобилиста произошло в Череповце: отечественная машина влетела в бетонный блок.