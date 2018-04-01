Первый межнациональный турнир по мини-футболу прошел в Вологде

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Вологда, 1 апреля. Кубок дружбы народов по мини-футболу прошел в Вологде, в соревнованиях приняли участие восемь команд.

Восемь команд из Узбекистана, Вьетнама, Армении, Таджикистана, Дагестана приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, которые прошли в СК «Юбилейный». Каждая из команд представляет собой сборную одной из вологодских диаспор.

Победителем стала команде из Дагестана, которой вручили кубок турнира. Второе место заняли футболисты сборной Армении. На третьем месте — две команды: сборная администрации города и правительства Вологодской области, а также команда Узбекистана, передает «Вологда.РФ».

«Этот турнир лишний раз доказывает, что в Вологде все национальности живут дружно. Это уже не первое соревнование и всегда проходят в хорошей обстановке. Конечно, соревнуемся, чтобы выявить победителя. Это и спорт, и дружба одновременно», — поделился председатель дагестанской диаспоры Физулиз Оруджев.

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