Пейзажи лучших художников Вологодчины представили на выставке в «Доме Корбакова»

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Вологда, 1 апреля. Выставка произведений пейзажной живописи ХХ века открылась в вологодском «Доме Корбакова».

Как передает «ИА Вологда Регион», выставка произведений пейзажной живописи ХХ века начала работать в музейно-творческом центре «Дом Корбакова» в Вологде. Куратор выставочного проекта, искусствовед Любовь Соснина отмечает:

«Рождение вологодского пейзажа связано с именем Феодосия Вахрушова, уроженца Тотьмы, ученика Императорской академии художеств. В коллекции картинной галереи собраны лучшие работы таких пейзажистов, как Михаил Ларичев и Олег Бороздин, Валерий Страхов и Виктор Сысоев, Юрий Ельцов и Евгений Гусев».

Также в рамках экспозиции представлен раздел, посвященный одному из ведущих живописцев Вологды Владимиру Корбакову. Выставка будет работать до 22 апреля.

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