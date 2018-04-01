Череповецкая «Северянка» обыграла «Олимп» в матче чемпионата России по волейболу

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Вологда, 1 апреля. Череповецкая команда «Северянка» одержала победу над «Олимпом» в очередном матче чемпионата России по волейболу в вышей лиге А в Куйбышеве.

Как передает «35 медиа», волейболистки из Череповца выиграли первую партию со счетом 25:23, однако с аналогичным счетом уступили в следующем сете. «Северянка» вышла вперед в третьем сете, а в четвертом окончательно закрепила свое преимущество. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В воскресенье, 1 апреля, состоится повторный матч между командами. До досрочного чемпионства череповецким волейболисткам из команды «Северянка» необходимо одержать одну победу.

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