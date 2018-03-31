Женщина попала под колеса автомобиля на переходе в Вологде

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Вологда, 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в пятницу вечером в Вологде: отечественная машина сбила женщину.

Как передает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на данные, полученные от начальника отделения пропаганды областного Управления ГИБДД Ирины Трусовой, женщина, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2140, допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Происшествие случилось в пятницу, 30 марта, на перекрестке улиц Щетинина и Панкратова. Женщине назначили амбулаторное лечение, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

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