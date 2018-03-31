Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Череповце

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Череповец, 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного жителя Череповца случилось вчера.

Как передает «35media» со ссылкой на данные ГИБДД в Череповце, автомобильная авария случилась в пятницу, 30 марта, на улице Вологодской возле дома №14. Водитель иномарки сбил школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали 14-летнего мальчика в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами плеча и бедра.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.

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