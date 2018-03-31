Создан список дворов в Череповце, которые благоустроят в 2018 году

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Череповец, 31 марта. Общественная комиссия проекта «Комфортная городская среда» утвердила список дворов, которые благоустроят в 2018 году.

Больше 50 дворовых территорию ожидают капитального ремонта в текущем году в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Соответствующую информацию передает «cherinfo». Отметим, больше половины дворов в сформированном списке располагаются в Заягорбском районе. Председатель Гордумы Маргарита Гусева отметила:

«В прошлом году мы отремонтировали 63 двора, большая часть из них — в Индустриальной части. В этом году список также охватывает все четыре района, однако большинство дворов находится в Заречье. Там будут отремонтированы 26 дворов, девять дворов — в Северном районе».

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