Незаконно установленные ларьки сносят в Вологде

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Вологда, 29 марта. Около ста незаконно установленных ларьков снесут в разных районах Вологды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Специалисты уже приступили к работе. Они начали демонтировать объекты нестационарной торговли уже в среду, 28 марта. Так, специалисты убрали ларьки на площадке около домов №3 и №4 по улице Костромской. Также незаконно установленные объекты снесут на улицах Воркутинская, 8, Дальняя, 26, Костромская, 4, Ленинградская, 138, в районе Бывалово.

«В ближайшие несколько дней мы планируем снести около 100 нестационарных торговых объектов, которые установлены самовольно на муниципальной земле», — отметил специалист отдела торговли Департамента экономического развития Вологды Владимир Захаров.

Напомним, что с начала текущего года на территории Вологды было убрано более 70 ларьков.

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