Детский центр творчества «IT-cube» появится в Вологде

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Вологда, 28 марта. Два проекта в Вологодской области выиграли федеральные гранты по итогам конкурса.

Как передает информационный сайт cpv.ru, федеральный грант выделят по итогам конкурса проектов, которые направлены на развитие системы дополнительного образования. Победителями стали детский центр IT-творчества и «Корабелы Прионежья».

Около 9,5 миллионов рублей выделят на создание в Вологде центра «IT-cube». В свою очередь, десять миллионов рублей получит образовательный центр «Корабелы Прионежья» в Вытегре, передает пресс-служба областного правительства.

Напомним, власти Череповца инициировали проверку работы сигнализаций и систем автоматического пожаротушения, доступность эвакуационных выходов в 27 торговых центров с массовым скоплением людей

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