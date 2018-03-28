Учения провели в торговом центре «Июнь» в Череповце

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Череповец, 28 марта. Около 200 человек эвакуировали из торгового центра «Июнь» в Череповце в рамках учебных действий.

Как передает «35 медиа», внезапно сработала пожарная тревога и всех сотрудников и пассажиров торгового центра начали выводить из здания. После эвакуации сотрудники безопасности торгового центра проверили все помещения.

По словам работников комплекса, аналогичные учебные действия проводят регулярно.

Напомним, власти Череповца инициировали проверку работы сигнализаций и систем автоматического пожаротушения, доступность эвакуационных выходов в 27 торговых центров с массовым скоплением людей

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