Полиция Череповца наградила двух мужчин за поимку грабителя

Череповец, 26 января. Два молодых человека были награждены за помощь полиции в задержании грабителя в Череповце.

20-летнего и 19-летнего местных жителей наградили грамотами за активное содействие органам внутренних дел в Череповце. Молодые люди в декабре прошлого года помогли полиции задержать грабителя.

Во время прогулки они заметили, как мужчина выхватил из рук женщины сумку и попытался скрыться с места преступления. Они догнали грабителя и вызвали полицейских.

Против похитителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Его судьбу решит суд.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Всего указом президента различными наградами за заслуги в трудовой и общественной деятельности отмечены более 250 человек, из них 15 человек награждены медалью «За спасение погибавших».