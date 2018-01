Вологодский музыкант записал сингл с продюсером Linkin Park

Вологда, 26 января. Русско-американская группа Privet Earth! записала новый сингл That's Why They Call It May Be в студии продюсера Linkin Park Эрика Талабы в Лос-Анджелесе.

Солистом группы Privet Earth! является уроженец Вологды Иван Несмирный. Он же является и автором песни, которую записали на студии Талабы в Калифорнии. Россиянин подчеркивает, что его работа посвящена всем тем, кто хочет, но не решается дать шанс новой любви.

Клип на песню That's Why They Call It May Be был снят в его родной Вологде. Основная идея клипа, как передают местные СМИ, представляет собой день из жизни пожилой пары, заново переживающей свою юность. В съемках приняли участие актеры драматического театра и кино Анатолий Михасик и Нина Скрябкова.

Ранее президент России Владимир Путин, посетив джазовый фестиваль в Крыму, отметил, что «музыка – это язык, который объединяет людей».