Вологодские подростки примут участие в конкурсе «Призывник года»

Вологда, 26 января. Молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет примут участие к конкурсе «Призывник года», который пройдет в Вологодской области.

Старшеклассники области, а также учащиеся колледжей и техникумов Вологодчины примут участие в традиционном региональном конкурсе «Призывник года». Состязание проходит в честь памяти Героя России Сергея Преминина.

Участие в конкурсе смогут принять молодые люди от 15 до 18 лет. Муниципальный этап «Призывника года» стартует в январе и продлится до марта. Финал состязания состоится в апреле.

Ребятам предстоит попробовать свои силы в спортивном и военно-прикладном многоборье, а также в интеллектуальных конкурсах. Главный приз – ходатайство от Военного комиссариата Вологодской области для поступления в военную образовательную организацию.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выпускники вузов России смогут проходить воинскую службу в «технопарке для молодых специалистов», который создаст Минобороны. Глава государства отметил, что страна постепенно уходит от призыва в армию.