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Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Общество
Выпускникам вологодских вузов помогут найти работу
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    Выпускникам вологодских вузов помогут найти работу

    16:32  25 Января 2018
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    Выпускникам вологодских вузов помогут найти работу

    Вологда, 25 января. Власти Вологодской области запустили региональный проект «Профстарт – стажировки для выпускников», который поможет найти работу молодым специалистам без опыта, а также тем, кто только закончил вуз.

    В рамках проекта сформирован региональный банк стажировок, в котором уже сейчас находится более 300 предложений для студентов старших курсов и выпускников вузов. По словам начальника вологодского Департамента труда и занятости населения Олега Белова, «Профстарт» поможет молодым специалистам начать карьеру.

    «Участие в проекте «Профстарт-стажировки для выпускников» дает уникальную возможность получить первый опыт работы по профессии», - приводит его слова агентство «Вологда Регион».

    Выпускникам вологодских вузов помогут найти работу

    Для информирования о доступных стажировках на общероссийском государственном портале «Работа в России» была создана специальная вкладка «Стажировки». Работодатели, готовые принять студентов и выпускников, могут самостоятельно разместить соответствующие объявления в разделе.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость поддержки молодых специалистов. В настоящее время в России в соответствии с распоряжениями главы государства действуют такие социальные программы, как «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе» и «Земский доктор».

    Кроме того, прошлым летом во время «Прямой линии» Путин призвал на государственном уровне обозначить минимальное соотношение между уровнем дохода молодых и уже имеющих опыт специалистов.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #студенты #трудоустройство #молодые специалисты #занятость населения
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