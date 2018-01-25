Выпускникам вологодских вузов помогут найти работу

Вологда, 25 января. Власти Вологодской области запустили региональный проект «Профстарт – стажировки для выпускников», который поможет найти работу молодым специалистам без опыта, а также тем, кто только закончил вуз.

В рамках проекта сформирован региональный банк стажировок, в котором уже сейчас находится более 300 предложений для студентов старших курсов и выпускников вузов. По словам начальника вологодского Департамента труда и занятости населения Олега Белова, «Профстарт» поможет молодым специалистам начать карьеру.

«Участие в проекте «Профстарт-стажировки для выпускников» дает уникальную возможность получить первый опыт работы по профессии», - приводит его слова агентство «Вологда Регион».

Для информирования о доступных стажировках на общероссийском государственном портале «Работа в России» была создана специальная вкладка «Стажировки». Работодатели, готовые принять студентов и выпускников, могут самостоятельно разместить соответствующие объявления в разделе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость поддержки молодых специалистов. В настоящее время в России в соответствии с распоряжениями главы государства действуют такие социальные программы, как «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе» и «Земский доктор».

Кроме того, прошлым летом во время «Прямой линии» Путин призвал на государственном уровне обозначить минимальное соотношение между уровнем дохода молодых и уже имеющих опыт специалистов.