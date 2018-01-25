Уровень преступности в Вологодской области резко упал

Вологда, 25 января. Уровень преступности в Вологодской области снизился на 20% по сравнению с 2016 годом.

Об этом, подводя итоги прошедшего 2017 года, сообщил руководитель следственного управления СКР по Вологодской области Эдуард Шрамко. По его словам, в минувшем году в регионе было зарегистрировано 20 492 преступления, тогда как в 2016 – 25 724.

«На 22%, с 4367 до 3408, уменьшилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, в том числе с 86 до 76 снизилось число убийств, с 50 до 34 – умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — уточнил Шрамко.

Он отметил, что положительная динамика была достигнута благодаря высокому уровню взаимодействия с правоохранительными органами и спецслужбами, пишет агентство «Вологда Регион».

Шрамко также добавил, что в 2017 году раскрываемость убийств составила 93%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 97%.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отметил успех российских правоохранительных органов по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Он обратил внимание на умелую координацию действий МВД с другими правоохранительными органами и госструктурами.