Новую программу по профориентации школьников запустили в Вологде

Вологда, 25 января. Новая профориентационная программа для девятиклассников была накануне запущена в Вологде.

В рамках совместного проекта городских и региональных властей ученики школы № 22 и вечерней школы № 1 познакомятся с азами токарного и слесарного дела. Практические занятия будут проходить в стенах Вологодского промышленно-технологического техникума.

Для уроков по токарному делу школьникам предоставят 24 станка отечественного и зарубежного производства, в слесарной мастерской одновременно тренировать навыки смогут 20 учеников, пишет информационный портал «Вологда.рф».

Проект должен помочь школьникам определиться с будущей профессией, а техникуму – привлечь абитуриентов. Кроме того, такая практика поможет повысить престиж востребованных сегодня в Вологде рабочих специальностей. В случае успеха в дальнейшем в проекте смогут принять и другие школы города.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи со школьниками, победившими в конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», отметил необходимость обновления подготовки специалистов рабочих профессий. Глава государства подчеркнул, что постоянное обновление в соответствии с возникающими в мире новыми знаниями необходимо, чтобы «быть всегда впереди».