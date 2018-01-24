Больше сотни сел Вологодской области обеспечили Wi-Fi

Вологда, 24 января. Более 150 населенных пунктов в Вологодской области были оборудованы точками доступа Wi-Fi в рамках проекта по развитию телекоммуникационных технологий в сельской местности, который проводился при сотрудничестве ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязи РФ.

«Все 157 населенных пунктов, где проживет от 250 до 500 человек, обеспечены устойчивым WI-FI абсолютно бесплатно. Все населенные пункты от 500 человек — это крупные города, муниципальные образования, обеспечены связью», — объявил губернатор региона Олег Кувшинников.

По данным правительства области, в 2017 году удалось обеспечить сотовой связью 94% населения области, при этом 88% могут использовать высокоскоростное мобильное подключение для доступа в Интернет.

Напомним, на недавнем открытии Гайдаровского форума в Москве президент РФ Владимир Путин говорил о важности развития цифровой экономики в России — именно в рамках программ по развитию этой сферы реализуется проект «Устранение цифрового неравенства», которую предложили распространить на населенные пункты с населением от 250 до 10 тысяч человек.