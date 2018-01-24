Врачей скорой помощи в Вологде обеспечили сотовой связью

Вологда, 24 января. Фельдшеры и диспетчеры вологодской станции скорой помощи теперь смогут использовать мобильную связь вместо раций, сигнал которых далеко не везде может достать медицинские машины. В Вологде решили решить эту проблемы с помощью корпоративной мобильной связи.

«При выезде за пределы 50 км связь становится неустойчивой и нестабильной. Наличие сотового оператора позволит стабилизировать связь, кардинально поменять отношение в организации скорой медицинской помощи», — отмечает главврач Вологодской станции скорой помощи Юрий Маркевич.

Сотовые аппараты получили все 28 бригад скорой помощи, а также диспетчеры подстанции. Для того, чтобы упростить набор номера каждой отдельной машины, была создана система короткой четырехзначной нумерации.

Отметим, на встрече с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов президент России Владимир Путин назвал медицину и здравоохранение важнейшей областью вложений государственных ресурсов, и подчеркнул, что любой гражданин государства должен иметь доступ к бесплатной медицинской помощи.