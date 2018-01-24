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Россия
Вологда с опережением выполняет майские указы Путина по повышению зарплат
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    Вологда с опережением выполняет майские указы Путина по повышению зарплат

    9:34  24 Января 2018
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    Вологда с опережением выполняет майские указы Путина по повышению зарплат

    Вологда, 24 января. Администрация Вологодской области подвела предварительные итоги исполнения майских указов президента Российской Федерации в отношении повышения заработной платы учителям и врачам в 2017 году. Средняя зарплата педагогических работников общего образования в регионе за 2017 год составила 28218 рублей или 100,2 процентов от плана. 

    Прогнозная цифра от среднего дохода трудовой деятельности в регионе, начиная с 1 января 2018 года, составляет 29543 рубля — именно такой план был установлен в рамках исполнения майских указов Путина.

    Вологда с опережением выполняет майские указы Путина по повышению зарплат

    На данный момент педагоги дошкольных учреждений в среднем получают 24880 рублей или 100,6% от запланированного. На 2018 год запланировано повышение средней зарплаты до 25936 рублей. В то же время педагоги дополнительного образования в среднем в 2017 году получали 27424 рубля, что на 0,2 процента выше запланированного.

    Мастера производственного обучения и преподавателей в системе начального и среднего профессионального образования с 1 января будут получать в среднем 29543 рубля.

    По итогам 2017 года средняя зарплата врачей достигла 51364 рублей — это на 2 процента больше установленной планом границы. С 1 января 2018 года уровень дохода медработников с высшим образованием достигнет 59086 рублей.

    Вологда с опережением выполняет майские указы Путина по повышению зарплат

    Напомним, действующий президент участвует в президентских выборах 2018 года в качестве самовыдвиженца. Предвыборная кампания Владимира Путина показала чрезвычайно высокий уровень поддержки кандидата в президенты России на ближайшие шесть лет.

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    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #выборы-2018
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