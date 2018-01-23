Жители Вологды смогут дать оценку работе властей и губернатора в режиме онлайн

Вологда, 23 января. В рамках стартовавшего вчера проекта «Команда губернатора: Ваша оценка» жители Вологодской области смогут ознакомиться с результатами работы муниципальных и региональных органов власти в 2017 году и дать оценку работе административных органов и губернатора Олега Кувшинникова.

22 января проект стартовал в Интернете, а с 1 февраля те, у кого нет Интернета, смогут оставить оценку работе государственных органов на бланках. Кроме того, в 2018 году вологодские власти продолжат практику публичных отчетов в режиме «онлайн» — желающие смогут задать и получить ответы в прямом эфире.

«Ваша оценка очень важна и напрямую влияет на принимаемые управленческие решения», — подчеркнул губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, в своем послании участникам Форума малых городов президент России Владимир Путин призвал местные власти постоянно поддерживать диалог с местными жителями, сосредоточившись на повышении стандартов качества жизни в малых городах.