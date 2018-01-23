Вологодские пенсионеры смогут пройти бесплатные курсы компьютерной грамотности

Вологда, 23 января. Сегодня в вологодском отделении Пенсионного фонда России начинаются бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров.

В первую очередь специалисты ПФР помогут пожилым людям зарегистрироваться на российском сайте Госуслуг и подтвердить свою учетную запись, а представители РЖД придут специально, чтобы научить пенсионеров пользоваться электронной системой покупки билетов на поезда.

После прохождения курсов пенсионеры будут располагать важнейшими для себя навыками в Интернете: находить в интернете информацию о своей пенсии, менять способ ее доставки, заказывать через сайт нужную справку и записываться на прием в ПФР.

Отметим, в своей приветственной речи на Гайдаровском форуме в Москве президент РФ Владимир Путин заявил о важности развития российской цифровой экономики и перехода всех государственных органов РФ на электронные методы обмена информацией — таким образом, цифровые технологии вскоре понадобятся пенсионерам даже в повседневной жизни.