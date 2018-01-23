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Вологодская молодежь собрала 400 новогодних елок на экологической акции
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    Вологодская молодежь собрала 400 новогодних елок на экологической акции

    11:54  23 Января 2018
    57

    Вологодская молодежь собрала 400 новогодних елок на экологической акции

    Вологда, 23 января. Молодые активисты Общероссийского народного фронта собрали в Вологодской области 400 новогодних елок в рамках экологической акции. Теперь собранные елки будут переработаны на щепу, которая будет использоваться для зооуголков и конюшен.

    «Проект был разработан еще в ноябре. Мы подумали о том, что после новогодних праздников на свалки попадает достаточно большое количество елок. Между тем, они могут быть использованы и пущены во вторичную переработку», — рассказали представители «Молодежи ОНФ».

    Ели переработают на щепу на специальной дробильной установке. Деньги, собранные в рамках акции «дЕльный круговорот», потратят на саженцы молодых елей взамен спиленных на Новый год.

    Вологодская молодежь собрала 400 новогодних елок на экологической акции

    Напомним, предыдущий год президент России Владимир Путин объявил годом экологии. В течение всего 2017 года в регионах России проводились многочисленные экологические мероприятия, такие как высадка деревьев.

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    Автор: Валентин Меликов
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