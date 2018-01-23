Вологодская молодежь собрала 400 новогодних елок на экологической акции

Вологда, 23 января. Молодые активисты Общероссийского народного фронта собрали в Вологодской области 400 новогодних елок в рамках экологической акции. Теперь собранные елки будут переработаны на щепу, которая будет использоваться для зооуголков и конюшен.

«Проект был разработан еще в ноябре. Мы подумали о том, что после новогодних праздников на свалки попадает достаточно большое количество елок. Между тем, они могут быть использованы и пущены во вторичную переработку», — рассказали представители «Молодежи ОНФ».

Ели переработают на щепу на специальной дробильной установке. Деньги, собранные в рамках акции «дЕльный круговорот», потратят на саженцы молодых елей взамен спиленных на Новый год.

Напомним, предыдущий год президент России Владимир Путин объявил годом экологии. В течение всего 2017 года в регионах России проводились многочисленные экологические мероприятия, такие как высадка деревьев.