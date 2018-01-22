Вологодская область выбилась в лидеры по реализации программы Путина о допобразовании

Вологда, 22 января. Вологодская область стала одним из лидеров по реализации пятой программной статьи президента России Владимира Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России» в сфере допобразования.

В Вологодской области введена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) в рамках реализации пятой программной статьи Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России». По оценке министерства образования РФ, данная модель в Вологодской области работает успешно, и ведомство рекомендовало ее к применению в других регионах.

Вологодская область вошла в девятку регионов, которые на собственном примере показали успешность данной модели. В 2017 году бесплатное дополнительное образование по сертификатам получили свыше 15 тысяч детей. В рамках проекта были оборудованы 26 муниципальных центров допобразования для школьников.

К реализации данного проекта в прошлом году присоединились не только государственные учреждения, но и коммерческие предприятия, что позволило школьникам и их родителям выбрать наибольшее количество профессий.

На данный момент в проекте участвуют 19 районов и два городских округа Вологды. До 2019 года планируется подключение муниципалитетов.

Ранее, 11 января, Путин заявил, что считает необходимым развивать дистанционное образование в стране, делать его доступным, одновременно развивая современные технологии.

