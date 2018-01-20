Ведущий «Поедем, поедим!» приехал в Коми в вологодских валенках

Вологда, 20 января. Ведущий телепрограммы на НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен появился на съемках в Нарьян-Маре в валенках, которые ему подарили в Вологде.

Ведущий гастрономической программы побывал в Республике Коми, где проходили очередные съемки телепрограммы «Поедем, поедим!». Джон Уоррен появился на съемках в подаренных валенках. Напомним, что ведущий ездил в Вологодскую область в феврале прошлого года. Он посетил мастер-класс по валянию валенок, где и получил свой подарок.