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Россия
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Общество
Ведущий «Поедем, поедим!» приехал в Коми в вологодских валенках
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    Ведущий «Поедем, поедим!» приехал в Коми в вологодских валенках

    12:03  20 Января 2018
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    Ведущий «Поедем, поедим!» приехал в Коми в вологодских валенках

    Вологда, 20 января. Ведущий телепрограммы на НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен появился на съемках в Нарьян-Маре в валенках, которые ему подарили в Вологде.

    Ведущий гастрономической программы побывал в Республике Коми, где проходили очередные съемки телепрограммы «Поедем, поедим!». Джон Уоррен появился на съемках в подаренных валенках. Напомним, что ведущий ездил в Вологодскую область в феврале прошлого года. Он посетил мастер-класс по валянию валенок, где и получил свой подарок.

    «Для нас приятно — великий «обжора» не расстается с нашими Вологодскими валенками, подаренными ему Николаем Сайкиным во время его визита на Вотчинскую катавальню», — сообщает «СеверИнформ».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #вологда #республика коми #джон уоррен
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