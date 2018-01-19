Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов России в новогодние каникулы

Вологда, 19 января. Вологда попала в десятку самых посещаемых городов России в период новогодних каникул.

Вологодская область добилась рекордных показателей в развитии внутреннего туризма, к которому ранее призвал президент России Владимир Путин. В этом году Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов на новогодние праздники в России. Она оказалась на седьмом месте.

По показателю роста туризма регион превзошел всех: Вологодскую область в этом году в новогодние каникулы посетили 177 тысяч человек, что на 97% выше, чем в прошлом.

На первом месте традиционно оказалась Москва — 4,8 миллиона туристов. Но показатель роста в столице значительно ниже Вологодского – прирост «всего» на 13%.

Естественно, самым посещаемым городом в области оказался не центр, а Великий Устюг. Ведь именно он считается родиной Деда Мороза. И записываться на новогодние экскурсии сюда люди начинают чуть ли не сентября.

Ранее президент России обратил внимание, что при грамотном подходе Россия обладает всеми шансами, чтобы превратить туризм в эффективную отрасль экономики. Путин призвал регионы развивать внутренний туризм.