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Политика
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Россия
Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов России в новогодние каникулы
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    Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов России в новогодние каникулы

    17:46  19 Января 2018  /обновлено: 17:57  19 Января 2018
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    Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов России в новогодние каникулы

    Вологда, 19 января. Вологда попала в десятку самых посещаемых городов России в период новогодних каникул.

    Вологодская область добилась рекордных показателей в развитии внутреннего туризма, к которому ранее призвал президент России Владимир Путин. В этом году Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов на новогодние праздники в России. Она оказалась на седьмом месте.

    По показателю роста туризма регион превзошел всех: Вологодскую область в этом году в новогодние каникулы посетили 177 тысяч человек, что на 97% выше, чем в прошлом.

    На первом месте традиционно оказалась Москва — 4,8 миллиона туристов. Но показатель роста в столице значительно ниже Вологодского – прирост «всего» на 13%.

    Вологда попала в топ-10 самых посещаемых городов России в новогодние каникулы

    Естественно, самым посещаемым городом в области оказался не центр, а Великий Устюг. Ведь именно он считается родиной Деда Мороза. И записываться на новогодние экскурсии сюда люди начинают чуть ли не сентября.

    Ранее президент России обратил внимание, что при грамотном подходе Россия обладает всеми шансами, чтобы превратить туризм в эффективную отрасль экономики. Путин призвал регионы развивать внутренний туризм.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #великий устюг #новогодние каникулы #туризм #вологда #вологодская область
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