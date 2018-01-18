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Выборы президента России 2018: в Вологде проинспектировали избирательные участки
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    Выборы президента России 2018: в Вологде проинспектировали избирательные участки

    18:34  18 Января 2018
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    Выборы президента России 2018: в Вологде проинспектировали избирательные участки

    Вологда, 18 января. В Вологде проинспектировали участки, на которых 18 марта горожане будут голосовать за президента России. 

    В городе откроют 141 участок, на один участок больше, чем во время проведения прошлых выборов. Это связано с тем, что город активно строится, разрастается, поэтому возникла потребность в появлении нового участка в районе окружной дороги.

    Как рассказали в избирательной комиссии города, в марте в Вологде будут работать 127 открытых участков и 14 закрытых. К числу последних относятся больницы и следственный изолятор.

    17 января было завершено коллегиальное обследование с участием представителей администрации города, полиции, прокуратуры, энергетиков. Вынесены предписания по основным недостаткам, которые необходимо устранить до середины февраля, когда будет назначена повторная проверка. 

    Сообщается, что недостатки небольшие и касаются, в основном, освещенности участков, на которых будут работать комиссии. Также полиция осмотрела доступ к участкам, дала распоряжение убрать старый проржавевший транспорт там, где он есть на подходе к участку.

    Отметим, Вологодская область одной из первых в России приступила к подготовке к выборам.

    Избирательная кампания, предшествующая седьмым выборам президента в истории России, стартовала 18 декабря 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец. Это значит, что ему необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку.

    По состоянию на 18 января, команда Путина уверенно перевыполнила этот план — в разных уголках России свои подписи в поддержку Путина поставили более миллиона граждан РФ.  

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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