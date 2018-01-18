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Общество
Грант Путина дал старт школе для будущих мужчин в Вологодской области
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    Грант Путина дал старт школе для будущих мужчин в Вологодской области

    15:45  18 Января 2018
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    Грант Путина дал старт школе для будущих мужчин в Вологодской области

    Вологда, 18 января. В четырех районах Вологодской области появились «Школы воспитания мальчиков» из неполных семей.

    Проект «Организация работы школы воспитания мальчиков из неполных семей через освоение мужских профессиональных навыков» был разработан областным советом женщин при поддержке правительства Вологодской области. Главной целью проекта является духовно нравственное и патриотическое воспитание мальчиков из неполных семей, а также обучение элементарным трудовым навыкам по специальным программам.

    В 2017 году проект был опробован в тестовом режиме. Однако он имел такой успех, что инициаторы приняли решение подать заявку на право получения президентского гранта. После получения гранта от президента РФ Владимира Путина проектом заинтересовались в Совете Федерации.

    В ходе реализации проекта были сформированы четыре группы детей возрастом 12-15 лет из неполных семей Вологды, Тотемского, Сокольского и Грязовецкого районов Вологодской области. Дети пройдут обучение элементарным трудовым навыкам по специальным программам. Мальчишек обучат резьбе по дереву, электромонтажу и автоделу, а также научат ремонтировать бытовую технику и сантехнику. Кроме того, с ребятами будут заниматься психологи и педагоги.

    Стоит отметить, что на ряду с общественными организациями на грант президента РФ Владимира Путина теперь могут претендовать студенты и учащиеся колледжей. В 2018 году президентский грант могут получить до 1,2 тысячи человек. Ожидается, что в нынешнем году программа грантов выйдет на свой максимум.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #президент #грант #вологодская область
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