Память советского летчика-аса Александра Клубова почтили в Вологде

Вологда, 18 января. В Вологде 18 января прошли памятные мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения великого советского летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, Александра Клубова.

Клубов родился 18 января 1918 года в деревне Яруново Вологодской губернии. В 1939 году отправился добровольцем в армию. Впоследствии служил в различных гвардейских авиационных полках. Всего за годы Великой Отечественной Войны Клубов совершил 457 боевых вылетов. Ас лично уничтожил 31 фашистский самолет, еще 19 были сбиты им во время совместных операций с другими советскими летчиками.

К мемориалу, посвященному памяти Клубова на Введенском кладбище Вологды, в четверг несли цветы. Впоследствии у дома №1 по улице Александра Клубова также был проведен памятный митинг.

Отметим, 18 января 2018 года в Петербурге отмечается 75-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к дате, посетив Пискаревское мемориальное кладбище Петербурга, а также музей-панораму «Прорыв» в Ленинградской области.