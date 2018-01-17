Глава Ростуризма рассказал Путину о наплыве туристов в Великий Устюг

Москва, 17 января. За последние годы резко возрос спрос на поездки в Великий Устюг — особенно сильный наплыв туристов на родину Деда Мороза наблюдается в новогодние праздники. О развитии внутреннего туризма в России глава Ростуризма Олег Сафронов рассказал на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Как отметил Сафронов, по сравнению с 2013 годом внутренний туристический поток в России вырос на 75%, превысив уровень в 56,5 млн человек. В период новогодних праздников туристические поездки совершили около 7 млн россиян.

В Великом Устюге в новогодние праздники парк отдыха «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге посетили более 29 тысяч человек. При этом значительную их часть привезли в город поезда РЖД — в новогодние праздники туроператор «РЖД Тур» организовал для детей и взрослых из различных городов России беспересадочные маршруты в Великий Устюг.