Росреестр расскажет жителям Вологды о дачной амнистии

Вологда, 17 января. В среду представители Росресстра в Вологде проводят горячую линию по вопросам объявленной в стране дачной амнистии и приватизации жилищного фонда в целом.

Жителей города будут консультировать в отделе Росреестра по Тотемскому и Бабушкинскому районам.

Кроме того, Росреестр проведет несколько горячих линий по вопросам получения из архивов документов, которые могут понадобиться для приватизации земельных участков и дач. Предлагается задавать вопросы по материалам геодезических и картографических работ, оценки качества земли в ходе почвенных обследований, а также порядок запроса документов по вопросам инвентаризации земель и землеустроительные дела, подготовленные до 2008 года.

Отметим, законопроект о так называемой «налоговой амнистии» появился как часть реализации поручений президента Владимира Путина. Президент указал правительству и парламенту РФ на задолженности, которые накопились у более чем 40 миллионов россиян в результате несовершенстве российской налоговой системы и призвал «полностью освободить людей от этих выплат».