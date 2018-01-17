Вологодские власти поддержат модернизацию картонного завода в Соколе

Вологда, 17 января. В ближайшие годы планируется реконструкция одного из градообразующих предприятий Вологодской области — Сухонского картонно-бумажного комбината, расположенного около города Сокол. В ходе реконструкции на заводе появится 130 дополнительных рабочих мест.

В модернизацию производства и достройку бумагоделательной машины №3 в ближайшие два года планируется вложить около 4 млрд рублей. Это позволит увеличить выпуск продукции с завода сразу в два раза. На данный момент комбинат готов к модернизации — реконструировано здание, созданы технологические этажи для оборудования, подготовлена необходимая инфраструктура. Замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков пообещал комбинату всестороннюю поддержку в ходе модернизации.

Как отметил президент Владимир Путин в ходе открытия проходящего в Москве Гайдаровского форума, в настоящее время вся российская экономика находится в состоянии глубокой модернизации — в России осваиваются новые цифровые технологии, которые должны в ближайшем будущем обеспечить прорыв в развитии промышленности страны.