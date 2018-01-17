#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Россия
Образцы агитпродукции за Путина поступили в ЦИК первыми
Россия
Вологодская область лидирует в повышении квалификации госслужащих по поручению Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вологодская область лидирует в повышении квалификации госслужащих по поручению Путина

    9:46  17 Января 2018
    39

    Вологодская область лидирует в повышении квалификации госслужащих по поручению Путина

    Вологда, 17 января. На традиционном Гайдаровском форуме эксперты высоко оценили опыт Вологодской области по внедрению инновационных кадровых практик.

    За последние шесть лет, благодаря внедрению проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень» количество заместителей главы региона сократилось более, чем в два раза, а сам штат стал меньше на треть. При этом эффективность работы чиновников намного повысилась.

    Для создания боеспособной команды был проведен открытый конкурс, в результате которого 14 победителей заняли ключевые позиции в правительстве области, а 28 финалистов были включены в кадровый резерв.

    Проект включает в себя и подготовку высококвалифицированных управленцев. Эффективность данного проекта была отмечена на федеральном уровне — в 2017 году он занял первое место на Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной и муниципальной службе».

    Вологодская область лидирует в повышении квалификации госслужащих по поручению Путина

    Кроме того, в Вологодской области активное участие в формировании штата управления принимают и простые граждане. Ежегодно они дают оценки руководителям, занимающим ключевые посты. На основании этих оценок потом принимаются кадровые решения.

    Напомним, в майских указах президент России Владимир Путин поручил заняться повышением квалификации государственных служащих в стране.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #вологда #вологодская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США

      3:22 17 Января 2018 3495
      Читать
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев
      20:43
      Вчера

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      17:26
      Вчера

      Украинские депутаты отказались признавать ДНР и ЛНР террористами
      14:10
      Вчера

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым
      13:17
      Вчера

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2961

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33249

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7666

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7334

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12930
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

      Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

      9:00   17 Января 2018
      368
      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      20:32   16 Января 2018
      1291
      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      18:20   16 Января 2018
      691
      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      18:00   16 Января 2018
      1845