Вологодская область лидирует в повышении квалификации госслужащих по поручению Путина

Вологда, 17 января. На традиционном Гайдаровском форуме эксперты высоко оценили опыт Вологодской области по внедрению инновационных кадровых практик.

За последние шесть лет, благодаря внедрению проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень» количество заместителей главы региона сократилось более, чем в два раза, а сам штат стал меньше на треть. При этом эффективность работы чиновников намного повысилась.

Для создания боеспособной команды был проведен открытый конкурс, в результате которого 14 победителей заняли ключевые позиции в правительстве области, а 28 финалистов были включены в кадровый резерв.

Проект включает в себя и подготовку высококвалифицированных управленцев. Эффективность данного проекта была отмечена на федеральном уровне — в 2017 году он занял первое место на Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной и муниципальной службе».

Кроме того, в Вологодской области активное участие в формировании штата управления принимают и простые граждане. Ежегодно они дают оценки руководителям, занимающим ключевые посты. На основании этих оценок потом принимаются кадровые решения.

Напомним, в майских указах президент России Владимир Путин поручил заняться повышением квалификации государственных служащих в стране.

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