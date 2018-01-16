Горячая линия поможет жителям Вологды записать детей в первый класс

Вологда, 16 января. Для того, чтобы упростить родителям будущих первоклассников процесс записи в школы, со вторника в Вологде начнет работать горячая линия, где ответят на основные вопросы по порядку зачисления будущих первоклассников.

Прием детей в первый класс ведется по территориальному принципу, однако каждая школа самостоятельно определяет дату начала приема заявлений на поступление в первый класс. Будущие первоклашки смогут поступить в первую очередь в ту школу, за которой закреплено их место жительства, однако есть и школы, где ведется общегородской прием. Единственным поводом для отказа в зачислении является отсутствие свободных мест.

Кроме того, у вологжан появится возможность записать ребенка в школу через Единый портал госуслуг.

Отметим, в настоящее время в регионах России продолжается реализация принятой по инициативе президента Владимира Путина госпрограммы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», которая будет продолжаться до 2025 года. В рамках программы предполагается перевести детей из старых и изношенных школ в современные и отказаться от вторых смен в школах.