Власти Вологды нашли только одно место для организации крещенской купели

Вологда, 16 января. Как объявил мэр Вологды Сергей Воропанов, городские власти сумели найти только одно место, достаточно безопасное для организации купели на праздник Крещения Господня.

Для того, чтобы около купели могли безопасно проходить народные гуляния на Крещение, необходимо, чтобы лед в этом месте был достаточно крепок — последствия неосторожного выбора места для зимних гуляний на реке могут быть трагическими.

Подходящее место для иордани, как рассказал Воропанов, нашлось около Спасо-Прилуцкого монастыря — для безопасности там будут установлены деревянные ограждения и трапы, а рядом разместятся торговцы, которые обеспечат праздник горячим чаем, кофе и угощениями. Крещенская купель у Спасо-Прилуцкого монастыря начнет работать 18 января — а вот тех, кто попробует окунуться в других местах, ждет административный штраф.

Отметим, по мнению многих, купание в ледяной воде на Крещение исключительно полезно для здоровья. Купание в холодной воде любит и президент Владимир Путин — так, во время своего визита в Сибирь президент не упустил шанса искупаться в холодном озере.