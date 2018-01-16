В Вологодской области упростили оформление электронных больничных

Вологда, 16 января. Письмо департамента здравоохранения Вологодской области распространил по лечебным заведениям региона письмо, в котором регламентируется порядок взаимодействия пациентов, страховщиков, медицинскими организациями и работодателями при оформлении электронных больничных листков.

Как отметили в Фонде соцстрахования, в настоящее время каждый электронный больничный листок отслеживается с момента его открытия в поликлинике или больнице.

«Когда работодатель отправляет сотрудника с электронным больничным в поликлинику с формулировкой «мы не работаем с электронными листками», поликлиника сообщает об отказе в фонд, — рассказала cherinfo заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Анастасия Сурогина. — Мы связываемся с предприятием и отрабатываем схему приема электронных листков. Каждая такая ситуация заканчивается благополучно».

В настоящее время действительны как электронные, так и бумажные варианты больничных листков — это сделано для того, чтобы больничные принимали небольшие организации, которые не работают с электронным документооборотом.

Отметим, в рамках утвержденной президентом Владимиром Путиным программы «Цифровая экономика России» в Минздраве создаются рабочие органы, которые отвечают за «экосистему» цифрового здравоохранения. В рамках программы до 2025 года вся российская медицина должна перейти на электронный документооборот.