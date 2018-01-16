Вологодская область сэкономила 89 млн на электронизации госзакупок благодаря поручению Путина

Вологда, 16 января. В администрации Вологодской области подвели итоги по внедрению системы государственных закупок малых объемов «Электронный магазин», которая была установлена 1 февраля 2016 года.

По информации Федерального агентства новостей, на внедрение проекта был потрачен миллион рублей, и она окупилась за две недели.

«Электронный магазин» — это упрощенная форма госзакупки, используемая при малых объемах. На одной электронной площадке размещены и предложения заказчика, и поставщиков. Заказчик выбирает наименьшее по цене предложение и в трехдневный срок заключает контракт.

Всего за это время было проведено 18 тысяч госзакупок на сумму 850 миллионов рублей. Сумма сэкономленных средств составила 89 миллионов. Таким образом, удалось сэкономить более 10% от общего объема.

Кроме того, данная система позволила сделать более «прозрачными» госзакупки малых объемов, что делает фактически невозможным нарушение законодательства.

В настоящее время зарегистрированы в «Электронном магазине» администрация и муниципальные учреждения Великоустюгского района, администрация Никольского района.

В ближайшее время подобные системы внедрят еще в девяти районах области.

Напомним, в мае 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить принятие Государственной думой до конца весенней сессии поправок к закону «О контрактной системе», которые предусматривают проведение закупок в электронной форме.

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