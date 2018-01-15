Экзотический питомец появился в контактном зоопарке Вологды

Вологда, 15 января. Тибетский як появился в контактном зоопарке на Окружном шоссе в Вологодской области. В данный момент жители региона активно выбирают имя новому питомцу. Голосование за лучшую кличку открыто в социальных сетях.

Отметим, что тибетский як обычно обитает в Туве, Бурятии или на Алтае. Кроме того, этот вид распространен в Монголии, Непале и даже Индии.

В числе «постояльцев» контактного зоопарка Вологды есть лисы, кролики. Верблюды ламы, олени и многие другие.

Напомним, что в конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство. Таким образом, жестокое обращение с животными в зависимости от тяжести преступления будет караться штрафом, исправительными работами, ограничением свободы на срок до трех лет.