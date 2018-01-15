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Спасатели начали намораживать лед на крещенской купели в Череповце
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    Спасатели начали намораживать лед на крещенской купели в Череповце

    17:23  15 Января 2018  /обновлено: 17:23  15 Января 2018
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    Спасатели начали намораживать лед на крещенской купели в Череповце

    Череповец, 15 января. Крещенская купель откроется в Череповце в четверг, 18 января, сообщают региональные СМИ.

    В данный момент бригада спасателей занимается работами по наращиванию льда на речке. С помощью насосов они перекачивают воду на лед, чтобы нарастить его до безопасного уровня толщины.

    «Сначала место вокруг купели мы расчищаем от снега, затем в несколько этапов заливаем водой, давая ей промерзнуть. За один заход нарастает два-три сантиметра. За три дня лед промерзнет, станет крепким», — заявил директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

    Отметим, что купель должны пропилить 18 января. Размер полыньи составит три на десять метров. Максимальная глубина — полтора метра.

    По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», в Московской области на крещение оборудуют двести тридцать семь купелей. 

    Ранее СМИ распространили отрывки из речи президента РФ Владимира Путина в документальном фильме «Валаам». В частности, глава государства связал драматическую историю Валаамского монастыря со становлением Российского государства.

     

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #крещение #вологда #купель
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