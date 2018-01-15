Спасатели начали намораживать лед на крещенской купели в Череповце

Череповец, 15 января. Крещенская купель откроется в Череповце в четверг, 18 января, сообщают региональные СМИ.

В данный момент бригада спасателей занимается работами по наращиванию льда на речке. С помощью насосов они перекачивают воду на лед, чтобы нарастить его до безопасного уровня толщины.

«Сначала место вокруг купели мы расчищаем от снега, затем в несколько этапов заливаем водой, давая ей промерзнуть. За один заход нарастает два-три сантиметра. За три дня лед промерзнет, станет крепким», — заявил директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Отметим, что купель должны пропилить 18 января. Размер полыньи составит три на десять метров. Максимальная глубина — полтора метра.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», в Московской области на крещение оборудуют двести тридцать семь купелей.

Ранее СМИ распространили отрывки из речи президента РФ Владимира Путина в документальном фильме «Валаам». В частности, глава государства связал драматическую историю Валаамского монастыря со становлением Российского государства.