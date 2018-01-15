Международная гонка на собачьих упряжках прошла в Вологодской области

Вологда, 15 января. Международная квест-гонка на собачьих упряжках «Русский Север – 2018» прошла на базе Школы путешественников Федора Конюхова в Тотемском районе Вологодской области.

В соревновании участвовало около 30 лучших спортсменов из России и Белоруссии, которые привезли вместе с собой несколько сотен собак самых разнообразных пород: хаски, аляскинские маламуты.

Старт квест-гонки был обозначен на территории Школы. Соревнования проходили по двум дисциплинам: скиджоринг и упряжки (от 6 до 12 собак).

Итоги гонки подвел заместитель губернатора области Олег Васильев. Победителем трех этапов стал Михаил Фатеев из Тюмени.

Напомним, что на встрече с представителями Ассоциации студенческих спортивных клубов России президент Владимир Путин заявил, что занятия спортом и физкультурой нужно сделать модным трендом.