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Фельдшеры Вологодской области получат 500 тыс. рублей в рамках реализации программы по поручению Путина
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    Фельдшеры Вологодской области получат 500 тыс. рублей в рамках реализации программы по поручению Путина

    12:54  15 Января 2018  /обновлено: 12:58  15 Января 2018
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    Фельдшеры Вологодской области получат 500 тыс. рублей в рамках реализации программы по поручению Путина

    Вологда, 15 января. Вологодская область реализует поручение президента РФ Владимира Путина по здравоохранению и начинает вводить пособия сотрудникам медицинских учреждений в отдаленных селениях.

    Единовременное пособие в 500 тысяч рублей установлено для новых фельдшеров, приезжающих на работу в отдаленные фельдшерско-акушерские пункты. Список из девяти пунктов уже утвержден. Выплаты получат молодые специалисты, не имеющие опыта работы, и профессиональные фельдшеры возрастом до 45 лет.

    Фельдшеры Вологодской области получат 500 тыс. рублей в рамках реализации программы по поручению Путина

    Полученные деньги специалисты смогут расходовать в личных целях, контролировать расходы не будут, об этом сообщил департамент здравоохранения Вологодской области. В 2018 году право на выплату получат сотрудники медицинских учреждений, устраивающиеся на работу в Алмозерский ФАП, Березово-Слободский ФАП, Глушковский ФАП, Ишутинский ФАП, Кудангский ФАП, Нижнеерогодский ФАП, Маркушевский ФАП, Нижне-Мондомский ФАП, Фетининский ФАП.

    Программа «Земский фельдшер» разработана по аналогии с реализуемым в Вологодской области федеральным проектом «Земский доктор». Региональная инициатива направлена на привлечение медицинских работников в сельские ФАПы.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #путин #фельдшер #вологда
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