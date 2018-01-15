Фельдшеры Вологодской области получат 500 тыс. рублей в рамках реализации программы по поручению Путина

Вологда, 15 января. Вологодская область реализует поручение президента РФ Владимира Путина по здравоохранению и начинает вводить пособия сотрудникам медицинских учреждений в отдаленных селениях.

Единовременное пособие в 500 тысяч рублей установлено для новых фельдшеров, приезжающих на работу в отдаленные фельдшерско-акушерские пункты. Список из девяти пунктов уже утвержден. Выплаты получат молодые специалисты, не имеющие опыта работы, и профессиональные фельдшеры возрастом до 45 лет.

Полученные деньги специалисты смогут расходовать в личных целях, контролировать расходы не будут, об этом сообщил департамент здравоохранения Вологодской области. В 2018 году право на выплату получат сотрудники медицинских учреждений, устраивающиеся на работу в Алмозерский ФАП, Березово-Слободский ФАП, Глушковский ФАП, Ишутинский ФАП, Кудангский ФАП, Нижнеерогодский ФАП, Маркушевский ФАП, Нижне-Мондомский ФАП, Фетининский ФАП.

Программа «Земский фельдшер» разработана по аналогии с реализуемым в Вологодской области федеральным проектом «Земский доктор». Региональная инициатива направлена на привлечение медицинских работников в сельские ФАПы.