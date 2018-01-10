Иномарка врезалась в жилой дом в Череповце

Череповец, 10 января. Автомобиль «Шевроле Орландо» врезался в жилой дом в Череповце.

Инцидент произошел на улице Мира. Иномарка выезжала из двора. В этот момент неожиданно задним ходом с парковки выехал другой автомобиль.

Водителю «Шевроле Орландо» пришлось оперативно применить экстренное торможение, однако транспортное средство не остановилось. Машина заехала на бордюр, проломив металлическое ограждение. Левое крыло иномарки врезалось в жилой дом.

К счастью, пострадавших в инциденте нет. Отмечается, что водитель «Шевроле» был трезвым.

Снять иномарку с клумбы, на которую занесло автомобиль, помогает эвакуатор. Подробности инцидента станут известны после изучения видеозаписей с камеры наблюдения.