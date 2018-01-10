Труп мужчины нашли после пожара в деревянном доме в Вологде

Вологда, 10 января. Труп неизвестного мужчины был обнаружен после пожара в деревянном доме в Вологде, сообщили источники в главном управлении МЧС России по Вологодской области.

Пожар произошел накануне, 10 января, около 22.30 часов. На Архангельской линии вспыхнул одноэтажный деревянный дом. Предполагается, что источником огня была нежилая квартира. Пламя перебросилось на крышу.

На место пожара прибыли шесть пожарных расчетов. В результате возгорания была уничтожена кровля здания, а также стены и внутренняя отделка помещения. На месте инцидента был найден труп неизвестного мужчины. В настоящее время его личность устанавливается.