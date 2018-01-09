Бывшего вице-губернатора Вологодской области будут судить за взяточничество

Вологда, 9 января. Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего заместителя губернатора Вологодской области Николая Гуслинского, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-­служба Следственного комитета России по Вологодской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Вологодской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2012 по 2016 годы Гуслинский оказывал административную поддержку ООО «Вологодская ягода» при получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. В качестве вознаграждения чиновник получил трехкомнатную квартиру в Вологде площадью 114 квадратных метров, гаражный бокс в областном центре, автомобиль BMW X3, а также предметы мебели, интерьера и бытовой техники. По предварительным данным, общая сумма взятки составила не менее 17 миллионов рублей.