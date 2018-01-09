Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Вологде

Вологда, 9 января. В Вологде 52-летняя женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Вологодской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января в районе дома № 135 по улице Чернышевского. По данным ведомства, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и допустила наезд на пешехода. Под колесами иномарки оказалась 52-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей на месте ДТП была оказана первая помощь. Позднее женщина была доставлена в больницу, где у нее диагностировали перелом предплечья и сотрясение мозга.